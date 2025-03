F1 : Hamilton chez Ferrari, du jamais-vu depuis Schumacher

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce week-end, le public australien assistera aux débuts tant attendus de Lewis Hamilton chez Ferrari. À 40 ans, le Britannique entame un nouveau chapitre, suscitant déjà l'enthousiasme de la Scuderia. Jean Alesi compara l’arrivée de Lewis Hamilton et l’impact suscité avec celle de Michael Schumacher.

Ce week-end, une page de l’histoire de la Formule 1 va s’écrire en Australie avec les débuts officiels de Lewis Hamilton chez Ferrari. L’attente est enfin terminée alors que ce transfert sensationnel avait été annoncé l’année dernière. A 40 ans, le Britannique entame donc un nouveau chapitre de sa carrière avec de grosses ambitions. En attendant de voir si le mariage va fonctionner, la Scuderia est déjà sous le charme de sa nouvelle star.

« Ça me rappelle l'arrivée de Michael Schumacher »

Ancien de chez Ferrari, Jean Alesi a fait des révélations sur les premiers pas de Lewis Hamilton dans sa nouvelle équipe. « Il a impressionné tout le monde par son charisme, par la façon dont il s’est présenté à l’équipe, a-t-il confié, rapporté par F1i. C’est énorme pour Ferrari d’accueillir un champion de cette envergure. Cela me rappelle l'arrivée de Michael Schumacher à Maranello, qui avait provoqué un électrochoc. »

« Lewis va donner encore plus de motivation à Charles »

Alors que l’entente entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc sera scrutée de près, Jean Alesi estime que cette concurrence sera bénéfique au Monégasque : « Lewis va lui donner encore plus de motivation. En F1, il faut être dur et rapide, et Charles en est capable. »

Lewis Hamilton est quant à lui impatient de débuter la saison comme il l’expliquait après la présentation de sa monoplace au public milanais : « Porter du rouge et vivre un événement comme celui-ci est quelque chose de particulier, tout comme le fait d'être ici devant vous avec certaines voitures légendaires, y compris celles pilotées par Michael Schumacher. Aujourd'hui, c'est une autre première fois qui vient s'ajouter aux autres expériences que je vis dans ce qui est déjà une saison inoubliable pour moi. J'ai hâte de prendre la piste avec cette écurie extraordinaire ».