F1 - Ferrari : Hamilton part déjà au clash !

Thomas Bourseau

Lewis Hamilton s’est installé en Italie en ce début d’année 2025 dans le cadre de sa nouvelle aventure chez Ferrari. Au sein de la mythique écurie transalpine, le pilote anglais sera associé à Charles Leclerc. Un duo « complémentaire » du point de vue de Frédéric Vasseur. Ce qui promet une « bagarre » constante sur les circuits d’après le Team Principal de Ferrari.

Chez Mercedes, Lewis Hamilton a eu trois coéquipiers différents en les personnes de Nico Rosberg, Valtteri Bottas et George Russell. La page allemande d’une décennie de la carrière du pilote anglais a été tournée ces dernières semaines de par son transfert chez Ferrari. Au sein de la Scuderia, Hamilton va courir aux côtés de Charles Leclerc qui n’a par le passé pas dissimulé sa hâte. « Ça va être incroyable parce que j’ai, dans la même voiture que moi, le pilote le plus performant de l’histoire de la F1 ».

Antoine Dupont : L’Irlande sort du silence après la catastrophe !

➡️ https://t.co/wQT2y7lv7H pic.twitter.com/9z5lF0zIq1 — le10sport (@le10sport) March 9, 2025

«Un très bon duo de pilotes»

De par leur écart de douze ans, ce sera un choc des générations entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton chez Ferrari. Les deux pilotes vont faire en sorte de ramener Ferrari en haut du classement du championnat du monde constructeurs, après la deuxième place décrochée par la Scuderia derrière McLaren pendant la saison 2024. Frédéric Vasseur est à la tête de l’écurie italienne et note un partenariat plutôt authentique entre les deux hommes en interview pour l’émission Bartoli Time dimanche soir. « Un duo assez complémentaire. Un très bon duo de pilotes. La pression ? Je pense qu’elle va être divisée par deux, ça va permettre à Charles d‘être plus serein, de mettre toute son énergie sur la course ».

«On est tous les meilleurs amis jusqu’à la première course»

Pendant son échange sur RMC avec Marion Bartoli, tenniswoman retraitée, Frédéric Vasseur a fait le teasing d’une bataille assez importante entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton sur les circuits aux quatre coins du monde. A commencer par l’Australie et Melbourne ce dimanche 16 mars pour le lancement de la nouvelle saison de F1. « La bagarre, tant qu’elle est maintenue, intelligente, c’est la meilleure façon d’avoir une émulation positive. Dans notre métier on est tous champion du monde et on est tous les meilleurs amis jusqu’à la première course (sourire). C'est à Melbourne qu’on verra où on en est »