Après Pogba, l'échec à 24M€ de l'OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au mois d’octobre dernier, Malick Traoré avait été le premier à évoquer des discussions entre l’OM et Paul Pogba. Ce dimanche, le journaliste ivoirien a donné une autre information sur le mercato marseillais, concernant Samuel Adingra. Marseille aurait essayé de s’attacher ses services en faisant une offre d’environ 24M€ à Brighton.

On est désormais en février et on ne sait toujours pas de quoi l’avenir de Paul Pogba sera fait. L’international français (91 sélections) est notamment annoncé dans le viseur de l’OM, une rumeur dont Malick Traoré est à l’origine. En octobre dernier, le journaliste ivoirien assurait que Marseille était en discussion avancée avec le milieu de 31 ans dans l’optique d’une signature en janvier.

Un intérêt de l’OM pour Adingra ?

Quatre mois plus tard, son choix se fait toujours attendre et ce mercredi, Malick Traoré a donné une autre information concernant le mercato de l’OM, qui n’est pas en lien avec Paul Pogba. En effet, les dirigeants marseillais auraient essayé de s’attacher les services de Simon Adingra cet hiver, un joueur que Roberto De Zerbi a eu sous ses ordres à Brighton.

L’OM a proposé 24M€ à Brighton

Sept autres autres clubs auraient été intéressés par l’ailier âgé de 23 ans, sous contrat jusqu'en juin 2026, notamment le RB Leipzig. L’OM aurait même proposé 20 millions de livres, soit environ 24M€, pour recruter Simon Adingra, mais Brighton se serait opposé au départ de l’international ivoirien (14 sélections).