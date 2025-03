Achevé par le PSG, l'OM va vivre un calvaire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avec deux défaites lors des trois dernières rencontres de Ligue 1, l'OM marque le pas et voit sa deuxième place au championnat être clairement menacée par l'OGC Nice et l'AS Monaco. D'autant plus que les Marseillais se rendent à Paris dimanche pour un Classique très important. Mais Christophe Dugarry craint que le PSG mette une rouste aux Marseillais.

En grande forme en début d'année, l'OM semblait avoir sécurisé la deuxième place en Ligue 1. Cependant, les Marseillais viennent de subir deux défaites lors des trois dernières journées, une contre Auxerre (0-3) et l'autre face au RC Lens (0-1). Résultat, l'OGC Nice et l'AS Monaco ne pointent plus qu'à deux longueurs avec un déplacement plus que périlleux à Paris pour y défier le PSG. Christophe Dugarry craint donc le pire pour l'OM.

Dugarry très inquiet avec PSG-OM

« L’entraîneur perd un match, il met deux mecs sur le banc et après le match, il s’en prend aux deux mecs qui n’ont pas joué (en fait, si, 45 minutes en deuxième mi-temps chacun, ndlr). Je trouve ça énorme. (…) Ils sont rentrés à la mi-temps, bien sûr, mais une fois que tu as le feu au cul (il y avait 0-0, ndlr), et que tu ne sais plus quoi faire, tu les mets. (…) 70% de possession presque à tous les matchs, et ils n’en font rien du ballon, au bout d’un moment, il faut aussi se poser les bonnes questions », s'agace-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.

«Ils vont prendre une rouste énorme à Paris qui va peut-être les achever»

« C’était déjà le cas à Auxerre, c’est monté à 72, 73% de possession de balle. Pour en faire quoi ? À l’arrivée, tu en prends trois. Et là, c’est pareil. Sans faire un match catastrophique, effectivement, mais tu as encore les mêmes problèmes. La progression de l’OM est loin d’être flagrante et est par séquences. C’est toujours incomplet. Le seul match complet de l’OM que j’ai vu, c’est face à Saint-Etienne (victoire 5-1). Hors terrain, ils se sont mis le feu avec l’arbitrage, les déclarations… C’est triste, mais là, ils vont prendre une rouste énorme à Paris qui va peut-être les achever », ajoute Christophe Dugarry.