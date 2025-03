PSG : «C’est terrible», la grosse erreur qui le fait craquer !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il n’a pas réussi à sortir la seule frappe cadrée qu’il a subie, Gianluigi Donnarumma s’est de nouveau retrouvé au cœur des critiques après la défaite du PSG face à Liverpool la semaine dernière (0-1). Pour l’ancien parisien Jérôme Alonzo, cela est symptomatique des performances de l’international italien en Ligue des champions depuis qu’il est à Paris.

Bien que le repli défensif de Nuno Mendes laissait à désirer, Gianluigi Donnarumma a été la principale cible des critiques après la défaite du PSG contre Liverpool la semaine dernière (0-1). Les Parisiens ont fait un match plein et largement dominé leurs adversaires, mais ont cédé dans le temps additionnel sur une frappe d’Harvey Elliott, la seule cadrée des Reds, alors que dans le même temps Alisson Becker, avec ses neuf arrêts, a logiquement été élu homme du match.

« Il ne t’a jamais fait gagner un match à élimination directe en Ligue des champions depuis trois ans »

« Si tout le monde lui tombe dessus, c’est parce qu’il y a la comparaison avec celui d’en face. Gigio, c’est un gardien qui a remporté l’Euro il n’y a pas si longtemps, qui te gagne au moins 10 points en championnat, ce qui rend les titres plus faciles, mais la réalité crue, c’est qu’il ne t’a jamais fait gagner un match à élimination directe en Ligue des champions depuis trois ans », estime Jérôme Alonzo, comme il l’a confié au Parisien.

« C’est un arrêt de Ligue des champions qu’une fois de plus il n’a pas sorti au moment attendu »

« Ça fait hyper mal aux yeux et c’est terrible pour lui. En face de toi, tu vois exactement le gardien que tu aimerais avoir », poursuit Jérôme Alonzo. « La Ligue des champions, c’est un métier à part, quelque chose à part, quelque chose que lui ne maîtrise pas. À l’aller, ce n’est pas un but casquette, c’est un arrêt difficile à faire, mais c’est un arrêt de Ligue des champions qu’une fois de plus il n’a pas sorti au moment attendu. »