Une condition est fixée, le PSG dans l’histoire ?

Ce mardi soir, le PSG se déplace sur la pelouse d’Anfield afin de tenter de renverser Liverpool et se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Battus à l’aller (0-1), les Parisiens veulent inverser la tendance. Et en cas de qualification faxe aux Reds, Maxwell verrait bien les Rouge et Bleu aller au bout de la compétition.

Le PSG veut y croire. Le club de la capitale se rend à Anfield ce samedi soir contre Liverpool dans l’objectif de réaliser l’exploit de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions avec un but d’écart.

Luis Enrique y croit face à Liverpool

« On peut toujours s’améliorer. Les circonstances seront différentes. Il faut être bon sur les aspects vitaux. Le match sera plus équilibré mais je suis optimiste quant aux capacités de l’équipe. On va attaquer et défendre tous ensemble, essayer d’avoir le ballon et on verra ce qui arrivera », déclarait Luis Enrique en conférence de presse ce lundi.

« Ils sont capables de battre tout le monde »

Légende du PSG, Maxwell estime quant à lui qu’en cas d’exploit ce mardi soir, le PSG peut clairement aller au bout de la compétition : « S'ils sont capables de battre Liverpool, ils sont capables de battre tout le monde et donc de gagner la Ligue des champions. Tout est ouvert », a affirmé l'ancien latéral gauche auprès de l'Equipe.