PSG : Rendez-vous imminent avec «le plus fort au monde» !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi retrouve Liverpool en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Lors du premier match, le club de la capitale s'est incliné par le plus petit des scores, n'ayant pas réussi à faire trembler les filets d'Alisson Becker. A en croire Maxwell, ancien pensionnaire du PSG, le gardien brésilien est « le plus fort du monde ».

Lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG a hérité de Liverpool, classé premier de la saison régulière. Au match aller, le club parisien a accueilli le club emmené par Arne Slot au Parc des Princes ce mercredi. S'ils ont dominé de la tête et des épaules la quasi-totalité de la rencontre, les hommes de Luis Enrique se sont tout de même inclinés (0-1), ayant buté sur un Alisson Becker infranchissable.

Alisson Becker a écœuré le PSG à Paris

Alors que le PSG de Nasser Al-Khelaïfi se déplace sur la pelouse de Liverpool ce mardi soir, Maxwell a affirmé qu'Alisson Becker était actuellement le meilleur gardien du monde, et ce, lors d'un entretien accordé à L'Equipe.

«Le gardien le plus fort au monde»

« Que vous a inspiré le match aller entre le PSG et Liverpool (0-1) ? Je me suis dit qu'on avait le gardien le plus fort au monde au Brésil (rires). C'était son jour. Alisson a été incroyable. Il a conservé l'espoir de Liverpool. J'ai adoré le match. J'ai trouvé que les deux équipes jouaient avec une intensité folle. La seule différence, elle s'est faite sur la capacité de Liverpool à convertir ses occasions. J'ai hâte d'être au retour », a déclaré Maxwell, ancien joueur du PSG et du Brésil, ce mardi. Reste à savoir si le club de la capitale réussira à renverser Liverpool sur la pelouse d'Anfield ce mardi soir.