PSG : «Signature de mon contrat», l’annonce d’un buteur !

Passé par le PSG entre 2008 et 2013, Guillaume Hoarau a tout connu au sein du club de la capitale, entre certaines années compliquées et la transition avec le rachat du Qatar en 2011. L'ancien buteur emblématique du PSG raconte ses deux meilleurs souvenirs au Parc des Princes, avec notamment la signature de son contrat au moment de son transfert.

Bien avant les grands buteurs de l'ère QSI tels que Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Kylian Mbappé ou encore Ousmane Dembélé, c'est Guillaume Hoarau qui occupait cette fonction au PSG. Arrivé du Havre en 2008, le Réunionnais a d'ailleurs connu le changement de statut du club avec le rachat du Qatar en 2011, avant de quitter le PSG pour filer en Chine lors du mercato de janvier 2013.

Hoarau, une belle histoire au PSG

Dans un entretien accordé à Foot National, Hoarau raconte son histoire un peu particulière avec le PSG : « Mon meilleur souvenir ? C’est difficile de choisir un moment. J’ai joué 161 matchs avec le Paris Saint-Germain pur 57 buts et 23 passes décisives », confie celui qui a porté le maillot de l'équipe de France à 5 reprises.

Il évoque sa signature au PSG

Et Guillaume Hoarau évoque finalement comme souvenir marquant le moment de son transfert au PSG, ainsi qu'un but inscrit en finale de Coupe de France : « Je vais retenir la signature de mon contrat et le but victorieux contre l’AS Monaco lors de la finale de la Coupe de France 2010 au Stade de France », précise le consultant de Canal +.