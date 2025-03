Mercato - PSG : C’est terminé, un joueur éjecté cet été ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’une nouvelle erreur de main qui a coûté la défaite du PSG mercredi soir en Ligue des Champions face à Liverpool, Gianluigi Donnarumma se retrouve de nouveau sous le feu des critiques. Et plusieurs observateurs se lâchent sur le gardien en remettant en cause son avenir au PSG, comme Daniel Riolo et Pierre Ménès.

Habitué aux erreurs dans les grands rendez-vous de Ligue des Champions ces dernières années avec le PSG, Gianluigi Donnarumma a remis ça mercredi soir en 8e de finale aller contre Liverpool (0-1). Le gardien italien a encaissé un but en fin de match sur l’unique occasion des Reds, but sur lequel il est loin d’être impérial avec une faute de main. Suffisant pour remettre en cause son avenir au PSG ?

« Il faut changer de gardien »

En direct au micro de l’After Foot sur RMC Sport jeudi soir, Daniel Riolo a réclamé un changement de gardien imminent au PSG et donc un départ de Gianluigi Donnarumma : « Il faut changer de gardien. Sur les matchs de Ligue des Champions qui ont été très importants, il y a trop de fois, à commencer par le fameux match du Real, où tu dois te qualifier, le déclencheur de la cagade de l’équipe c’est sa relance au pied foireuse sur la charge de Benzema. Ça fait trop d’erreurs », estime l’éditorialiste.

« Ça relance le débat… »

Même son de cloche pour Pierre Ménès sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot : « Sur cette frappe, je suis désolé de le dire, Donnarumma est très insuffisant. La frappe est sur lui, et encore une fois dans un match européen, la main de Donnarumma n’est pas assez ferme. Et c’est problématique, surtout quand t’as une occase ç repousser dans le match, de ne pas faire l’arrêt qu’il faut. C’est là aussi qu’on attend un grand gardien. Je suis désolé, cet arrêt raté de Donnarumma relance encore une fois le débat sur le niveau de ce gardien. Sur ce genre de ballon, il doit faire mieux », lâche Ménès. Reste à savoir si le PSG éjectera effectivement Donnarumma lors du prochain mercato.