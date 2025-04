Hanouna : Le clash avec Pierre Ménès à cause de Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cyril Hanouna ne s'en cache pas, il est proche de Nasser Al-Khelaïfi. Compte tenu de cette relation avec le président du PSG, il se range ainsi du côté de ce dernier en ce qui concerne le conflit avec Kylian Mbappé. Régulièrement, Hanouna balance ainsi sur le désormais joueur du Real Madrid. Une prise de position vivement critiquée par Pierre Ménès.

Après 7 saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé de s'en aller. Arrivé au terme de son contrat, c'est libre qu'il s'est engagé au Real Madrid. Un départ sous fond de conflit avec la direction parisienne et Nasser Al-Khelaïfi. En effet, aujourd'hui, Mbappé réclame 55M€ à son ancien employeur pour des salaires et primes impayés. Une somme que le club de la capitale ne veut pas payer pour le moment, s'en remettant à la décision que prendra la justice française puisque l'affaire devrait se finir devant les prudhommes.

« La saison est bien meilleure sans Mbappé qu'avec Mbappé »

Dans ce conflit entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi, chacun a ses partisans. Cyril Hanouna s'est lui rangé du côté du président du PSG. Et forcément, quand il s'agit de parler de l'attaquant du Real Madrid, le présentateur n'hésite pas à s'acherner pour l'enfoncer un peu plus. Dernièrement, Hanouna balançait encore sur ce dossier Mbappé : « Quand Mbappé est parti, Nasser m'avait écrit et m'a dit : "Tu as vu Kylian part". Je lui ai dit : "Qu'est-ce que tu as gagné avec Kylian Mbappé ? Est-ce que tu as gagné la Ligue des Champions avec Kylian ?". Il m'a dit non, je lui ai dit : "Tu la gagneras sans lui". La saison est bien meilleure sans Mbappé qu'avec Mbappé. Il n'y a pas à espérer, c'est déjà fait, tout le monde le dit. Le PSG n'a jamais aussi bien joué. Dans le monde entier, le PSG a un rayonnement qu'il n'avait pas avant ».

« Si Hanouna connaissait quelque chose en foot... »

Sur Youtube, Pierre Ménès a été invité à réagir aux prises de position de Cyril Hanouna concernant Kylian Mbappé. De quoi donner lieu à un tacle du journaliste à l'encontre du présentateur. « L'acharnement contre Mbappé ? Si Hanouna connaissait quelque chose en foot, ça se saurait... », a ainsi balancé Pierre Ménès.