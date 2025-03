«Nous nous rapprochons», une star raconte son intimité avec Mbappé !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid était un rêve d’enfance pour Kylian Mbappé. Le principal intéressé l’aura repoussé jusqu’à ses 25 ans. Et depuis, c’est Rodrygo Goes qui vit dans un rêve aux côtés de Vinicius Jr et du capitaine de l’équipe de France. Il raconte en interview pour l’UEFA.

Kylian Mbappé s’est installé dans la capitale espagnole afin de réaliser deux rêves : arborer la tunique du club qui l’a toujours fait fantasmer et remporter la Ligue des champions. Après sept années au PSG, le champion du monde tricolore a quitté l’hexagone pour le Real Madrid où il a intégré un vestiaire mythique peuplé de jeunes talents comme Vinicius Jr et Rodrygo Goes notamment.

«C'est un rêve»

Pour le site de l’UEFA, le champion d’Espagne et d’Europe de 24 ans qu’est Rodrygo s’est emballé sur le rêve éveillé qu’il vit au Real Madrid depuis la signature de Kylian Mbappé. « Jouer aux côtés de Mbappé et de Vinicius est très spécial, c'est un rêve de jouer avec de grands joueurs et de faire partie de cette attaque ».

«Nous avons encore une belle histoire à écrire»

Proche de Kylian Mbappé, Rodrygo Goes affirme qu’une relation sacrée est en train de prendre forme de l’autre côté des Pyrénées et qu’elle risque de faire des étincelles. « Chaque jour, nous nous rapprochons, nous nous connaissons mieux et nous jouons mieux. Ce n'est que le début, car nous avons encore une belle histoire à écrire en tant que trio ».