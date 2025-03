Luis Enrique - PSG : Il annonce la fin !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très à charge contre certaines compositions d’équipe de Luis Enrique ces derniers mois au PSG, Daniel Riolo change désormais son fusil d’épaule. Le chroniqueur de l’After Foot annonce la fin des surprises inattendues de la part du coach espagnol du PSG, et il s’en réjouit.

Récemment prolongé jusqu’en 2027 par le PSG, Luis Enrique réalise un travail d’ensemble qui semble donc satisfaire les hautes instances du club. Pourtant, le coach espagnol n’a pas fait l’unanimité depuis son arrivée au Parc des Princes, loin de là. Daniel Riolo a régulièrement taclé Enrique sur ses compositions d’équipe qui comprenaient parfois des surprises au PSG, mais ce temps-là semble révolu.

« C’est fini… »

Lundi soir, au micro de l’After Foot sur RMC Sport, Riolo a évoqué un changement majeur dans les méthodes de Luis Enrique et annonce ainsi la fin de ses attaques envers l’entraîneur du PSG : « C’est fini Geo trouve tout, Gifi, il n’y a plus d’expériences. Il y a onze joueurs, et au total quatorze joueurs à peu près, on sait quand ça va jouer, comment ça va rentrer ».

« C’est nouveau »

« On est dans quelque chose de parfaitement rodé au moment des huitièmes de finale. C’est nouveau et tant mieux », conclut Riolo à ce sujet.