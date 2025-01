Mercato - OM : La saga continue, le mystérieux message de Pogba !

Thomas Bourseau

Et si Paul Pogba connaissait sa première expérience professionnelle en France du côté de l'OM ? L'ex-joueur de la Juventus et de Manchester United est attendu par une bonne partie du vestiaire marseillais qui multiplie les appels du pied. Et il se trouve que le principal intéressé continue d'alimenter les rumeurs et le suspense comme l'atteste sa récente Story sur Instagram.

Depuis le 30 novembre dernier, date de la rupture de son contrat qui courrait pourtant jusqu'en juin 2026 à la Juventus, Paul Pogba est officiellement sans club. De quoi en faire saliver plus d'un du côté de l'Olympique de Marseille. Mason Greenwood lui a ouvert les portes de l'OM en interview pour Téléfoot la semaine dernière. Il en avait été autant de Valentin Rongier et de Geoffrey Kondogbia pendant le mois de décembre, et surtout de la part d'Adrien Rabiot.

«Ça se finalise. Ça arrive, ça arrive. Je peux pas en dire plus»

Au micro de DAZN, Rabiot tenait le discours suivant. « J'aimerais bien jouer avec Paul. On a eu la possibilité de se côtoyer rapidement à la Juventus. On n'a pas trop eu d'opportunités de jouer ensemble car il a eu pas mal de pépins. J'étais très déçu. On l'invite grandement à venir jouer à l'OM. Ce qu'on est en train de mettre en place, c'est vraiment très important ». De son côté, et alors que le rideau tombera sur le mercato hivernal le lundi 3 février prochain, Pogba faisait le teasing de son retour imminent sur le live Twitch d'AmineMaTué.

« Il y a des propositions, après il y a des trucs intéressants, et des trucs pas très intéressants... La Russie, tout ça, il y a eu des propositions, mais ce n'est pas l'objectif. On a d'autres objectifs. Un club qui joue la Ligue des champions? Pourquoi pas. Si ça vient, bien sûr, pourquoi pas. On veut toujours être dans les meilleurs clubs. Après ça ne dépend pas de moi, ça dépend de plein d'autres choses. Ça se finalise. Ça arrive, ça arrive. Je peux pas en dire plus ».

«Voyons voir ce qui arrive»

Et Paul Pogba ne s'arrête pas en si bon chemin. Lundi soir, soit une semaine après sa sortie sur Twitch, le champion du monde 2018 en a rajouté une couche en publiant une Story sur Instagram assez mystérieuse avec la légende suivante : « Voyons voir ce qui arrive ». De par la réduction de sa suspension pour dopage du Tribunal Arbitral du Sport, Paul Pogba retrouvera officiellement la compétition en mars prochain. Encore faudrait-il qu'il dispose d'un club d'ici-là...