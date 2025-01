Mercato - Officiel : Grand retour à l’ASSE !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours lancé dans son opération maintien, l'ASSE va pouvoir compter sur un renfort de poids pour la seconde partie de saison. En effet, Augsbourg a officialisé le départ en prêt d'Irvin Cardona vers Saint-Etienne. L'ancien Brestois fait son retour dans le Forez après y avoir déjà été prêté six mois la saison dernière. Il avait d'ailleurs largement contribué à la montée de Verts en Ligue 1.

Malgré sa situation en Ligue 1, l'ASSE ne s'est pas encore renforcée cet hiver sur le mercato, bien qu'un nouvel entraîneur soit arrivé, à savoir Eirik Horneland. Cependant, les Verts viennent de lancer leur mercato avec la signature d'Irvin Cardona. Mécontent à l'Espanyol Barcelone, où il était prêté par Augsbourg, l'ancien ailier de Brest, va donc faire son retour dans le Forez, comme l'a officialisé le club allemand.

Der #FCA hat die Leihe von Irvin #Cardona zu Espanyol Barcelona vorzeitig beendet! ↔️ Der Offensivspieler wird bis Saisonende nun für AS Saint-Étienne spielen – dorthin war er bereits in der Vorsaison ausgeliehen. ⚽



Cardona de retour à l'ASSE, c'est officiel !

« Le FC Augsbourg a mis fin au prêt d'Irvin Cardona à l'Espanyol Barcelone avec effet immédiat et prête le joueur de 27 ans au club français de première division de l'AS Saint-Étienne jusqu'à la fin de la saison, où il avait déjà réussi à marquer en seconde période. la saison. Il a été convenu de ne pas divulguer les termes exacts de la transaction de prêt », révèle le communiqué d'Augsbourg. Irvin Cardona fait donc son retour à l'ASSE où il avait déjà évolué lors de la seconde partie de la saison dernière, contribuant largement à la montée des Verts en Ligue 1.

«Irvin nous a contacté et a exprimé son désir de retourner à Saint-Étienne»

D'ailleurs, selon Marinko Jurendic, l'initiative vient du joueur lui-même qui a réclamé son prêt à l'ASSE : « Irvin nous a contacté activement et a exprimé son désir de retourner à Saint-Étienne, où il s'est senti très à l'aise et a réalisé de belles performances. La possibilité de procéder à ce changement en hiver s'est désormais présentée à court terme grâce à la volonté de l'Espanyol. Nous souhaitons à Irvin tout le succès pour le reste de la saison et sur son ancien lieu de travail ». Un renfort de poids pour les Verts dans la course au maintien.