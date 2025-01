Transferts : Une star recale deux clubs anglais, la chance de l'OM ?

Thomas Bourseau

Roberto De Zerbi attend son président Pablo Longoria et son directeur du football Medhi Benatia au tournant : Elye Wahi doit être remplacé par la direction de l'OM avant que le rideau tombe sur le mercato le 3 février prochain. Marcus Rashford serait une opportunité de marché pour l'Olympique de Marseille, d'autant plus que ses options semblent de plus en plus minces pour son départ de Manchester United.

Vendredi dernier, quelques heures seulement avant l'officialisation du transfert d'Elye Wahi à l'Eintracht Francfort pour 26M€ sans bonus, Roberto De Zerbi se montrait intraitable en conférence de presse : un remplaçant au buteur français est attendu par l'entraîneur italien, mais aussi ses supérieurs hiérarchiques à l'OM. « Nous sommes l'OM. Si Wahi part, un attaquant viendra. Un attaquant fort. On le veut. Moi, Mehdi (Benatia) et (Pablo) Longoria. Tout le monde a tenu parole jusqu'ici: Mehdi, Pablo et le propriétaire. Si Wahi s'en va, un joueur fort arrivera. Je sais que c'est difficile en hiver, mais je m'attends à un fort remplaçant ».

Marcus Rashford, la surprise du chef à la fin du mercato

Se pourrait-il que le fameux successeur d'Elye Wahi se nomme Marcus Rashford ? La star déchue de Manchester United, au placard depuis plusieurs semaines sur décision du coach Ruben Amorim, ne semble toujours pas savoir de quoi sera fait son avenir. Le journaliste de L'Equipe Loïc Tanzi assurait la semaine dernière pendant l'émission L'Equipe de Greg que l'OM aurait seulement une chance de recruter Marcus Rashford à la toute fin du mercato si l'international anglais n'avait pas d'autre option sur le marché.

Rashford refuse d'aller à West Ham et Tottenham, le Barça en difficulté

Et il semblerait que la chance commencerait à sourire à l'Olympique de Marseille dans la course à la signature de Marcus Rashford. D'après les informations The Evening Standard, l'attaquant de Manchester United aurait fait l'objet d'intérêts de West Ham ainsi que de Tottenham. Cependant, Rashford ne serait pas du tout convaincu par un départ à Londres, que ce soit chez les Hammers ou chez les Spurs. Certes, le FC Barcelone serait la destination prioritaire de l'Anglais, mais la situation économique non florissante du Barça mettrait en péril cette opération. L'OM a donc toujours un coup à jouer.