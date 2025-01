PSG : Luis Enrique n'en veut plus, son transfert est attendu !

La rédaction

Plus dans les plans de Luis Enrique depuis plusieurs semaines, Marco Asensio pourrait partir cet hiver. Le joueur espagnol aura des opportunités avant la fin du mercato et ne sera pas retenu par les dirigeants parisiens. De nombreux clubs seraient intéressés, notamment le Betis, la Real Sociedad, Villarreal et Majorque.

Le PSG souhaite, depuis plusieurs semaines maintenant, se séparer de Marco Asensio et espère concrétiser ce départ avant la fin du mercato d’hiver. L’attaquant espagnol n’a plus la confiance de son coach, et avec seulement 2 buts inscrits cette saison, l’ancien madrilène pourrait voir son avenir s’écrire loin de la capitale.

Un départ de l’ailier

Si l’ailier parisien est entré en jeu pendant 8 minutes lors du match nul (1-1) contre Reims ce samedi, c’était la première fois qu’il foulait la pelouse depuis le 6 décembre, où il avait disputé 12 minutes face à Auxerre. D’après les informations du Parisien, Marco Asensio devrait donc partir, lui qui aura des opportunités avant la fin du mercato et qui ne fait plus partie des plans de Luis Enrique.

Une belle cote

L’ancien joueur du Real Madrid bénéficie toujours d’une cote intéressante sur le marché des transferts et attire l’attention de nombreux clubs. Selon les indiscrétions de Foot Mercato, Asensio serait dans les petits papiers de Galatasaray. L’Espagnol pourrait également retrouver son pays et figurerait sur les listes du Betis, de la Real Sociedad, de Villarreal et de Majorque. Le joueur du PSG aurait même été proposé au Barça, qui aurait décliné ses services.