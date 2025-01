Mercato - OM : La condition est fixée pour le transfert de Gouiri !

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato, l’OM souhaite à tout prix mettre la main sur un attaquant, car Elye Wahi a quitté Marseille pour rejoindre Francfort. Le club phocéen pense à Amine Gouiri et aurait proposé à Rennes un échange avec Ismaël Koné. Mais les dirigeants bretons ne sont pas intéressés par le Canadien, car ils chercheraient une sentinelle.

Pablo Longoria est face à un grand défi à l’OM. Avant la fin du mercato, le 3 février prochain, le président marseillais doit avoir trouvé un nouvel attaquant pour Roberto De Zerbi. Cela est en effet une vraie nécessité avec le départ d’Elye Wahi vers l’Eintracht Francfort dernièrement.

De Zerbi a fixé ses priorités après le départ de Wahi ! Qui pour prendre le poste tant convoité à l'OM ? 🔍

L’OM pense à Gouiri

L’OM a déjà activé plusieurs pistes et l’une d’entre elles mène à un joueur de Ligue 1. Pablo Longoria serait intéressé par Amine Gouiri, mais la piste ne serait pas simple. Les dirigeants marseillais auraient proposé un échange avec Ismaël Koné à leurs homologues du Stade Rennais mais cela n’aurait pas fonctionné.

Rennes cherche une sentinelle

D’après les informations de Foot Mercato, l’OM aurait proposé d’autres joueurs en plus d’Ismaël Koné, mais toutes ces propositions auraient été refusées par le Stade Rennais. Et pour cause, le club breton ne voudrait qu’une sentinelle. Reste à voir si Pablo Longoria serait prêt à se séparer d’un joueur comme Geoffrey Kondogbia, qui pourrait potentiellement répondre aux critères rennais.