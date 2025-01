L'OM obligé de payer un transfert ?

Alexis Brunet

Avec le possible départ d’Ismaël Koné, l’OM cherche à mettre la main sur un milieu de terrain avant la fin du mercato hivernal. Le club phocéen est intéressé par le joueur de la Juventus de Turin Nicolo Fagioli, mais ça coince. En effet, la formation italienne voudrait un transfert sec, alors que les dirigeants marseillais proposeraient seulement un prêt.

Pour le moment, l’OM n’a enregistré l’arrivée que d’un renfort cet hiver. Pablo Longoria a signé un joli coup en allant chercher Luiz Felipe, qui était libre de tout contrat après la fin de son aventure à Al-Ittihad. Avant la fin du mercato hivernal, le président marseillais aimerait boucler deux autres arrivées.

L’OM cherche un milieu de terrain

Après avoir mis la main sur un défenseur central, c’est un attaquant et un milieu de terrain qui sont recherchés par l’OM. Le club phocéen a déjà des pistes, et pour son entrejeu, c’est Nicolo Fagioli qui est surveillé. Le joueur ne semble pas dans les petits papiers de Thiago Motta, son entraîneur à la Juventus de Turin, et un départ cet hiver est donc possible.

La Juventus de Turin veut un transfert pour Fagioli

D’après la Gazzetta dello Sport, la Juventus de Turin serait donc ouverte à un départ de Nicolo Fagioli, mais pas à n’importe quelles conditions. En effet, le club italien souhaiterait que cela se fasse sous la forme d’un transfert définitif. Problème, l’OM aimerait plutôt conclure un prêt. Affaire à suivre…