L’OM aidé par une légende du PSG ?

Alexis Brunet

Avec le possible départ d’Ismaël Koné, l’OM cherche à mettre la main sur un milieu de terrain cet hiver. Le club phocéen s’intéresse notamment à Nicolo Fagioli, qui évolue à la Juventus de Turin. Une arrivée de l’Italien à Marseille est possible, car le joueur n’est pas considéré comme un premier choix par l’entraîneur de la Vieille Dame et ancienne légende du PSG, Thiago Motta.

Les derniers jours du mercato promettent d’être animés à Marseille. L’OM cherche à conclure plusieurs transferts aussi bien dans le sens des arrivées que celui des départs. Au rayon des renforts, Roberto De Zerbi aimerait bien pouvoir mettre la main sur un attaquant et un milieu de terrain.

L’OM réactive la piste Fagioli

Si l’OM cherche un milieu de terrain, c’est qu’Ismaël Koné est sur le départ, comme l’a laissé entendre Roberto De Zerbi en conférence de presse. Alors qu’il était déjà dans le viseur marseillais l’été dernier, le nom de Nicolo Fagioli revient donc sur la table pour potentiellement remplacer le Canadien. L’Italien évolue du côté de la Juventus de Turin, avec qui il a disputé 22 rencontres cette saison, pour seulement 773 minutes.

Thiago Motta pourrait aider l’OM

D’après les informations de La Provence, l’OM aurait des raisons d’espérer une arrivée de Nicolo Fagioli cet hiver. En effet, le milieu de terrain ne serait pas trop dans les plans de son entraîneur à la Juventus de Turin, Thiago Motta, qui ne le considère pas comme un premier choix. La légende du PSG pourrait donc rendre un grand service aux Marseillais en acceptant de lâcher son joueur. Affaire à suivre…