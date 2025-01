Mercato - OM : De Zerbi vend déjà la mèche pour son avenir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après Brighton, Roberto De Zerbi a décidé de poser ses valises à l'OM. Pourtant courtisé par les plus grands clubs européens, l'Italien s'est engagé pour 3 saisons avec la formation olympienne. Un choix de carrière que De Zerbi ne regrette clairement pas. Au point même de s'imaginer un moment sur la Canebière.

L'été dernier, l'OM frappait fort au moment d'annoncer son nouvel entraîneur. Considéré comme l'un des meilleurs de sa génération, Roberto De Zerbi s'est laissé séduire par le projet olympien. A 45 ans, l'Italien a ainsi posé ses valises à Marseille, signant à cette occasion un contrat de 3 ans. Mais De Zerbi restera-t-il autant de temps à l'OM ?

Des retournements à l'OM ! Ismaël Koné sur le départ, De Zerbi en a révélé plus lors de la conférence. ⚽️

« Rester longtemps »

Quid alors de l'avenir de Roberto De Zerbi en tant qu'entraîneur de l'OM ? L'Italien semble de son côté avoir les idées claires à ce sujet. En effet, ce dimanche, après avoir perdu contre Nice, De Zerbi a fait savoir en conférence de presse : « C'est un défi difficile, mais c'est un très beau défi et je me sens très bien ici, et j'aimerais y rester longtemps ».

De Zerbi à l'OM jusqu'à quand ?

Si tout se passe bien entre l'OM et Roberto De Zerbi, l'Italien pourrait donc rester un moment sur le banc olympien. Heureux d'avoir le club phocéen, l'entraîneur de 45 ans se verrait donc sur la durée à Marseille. Récemment, il était d'ailleurs expliqué que De Zerbi s'imaginerait à l'OM pour 4 ou 5 ans. A suivre...