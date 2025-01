Transfert de Kvaratskhelia : Un rappeur réclame une autre recrue au PSG !

Thomas Bourseau

La première et pour le moment unique recrue hivernale du PSG a été présentée en bonne et due forme au Parc des princes samedi soir avant le coup d'envoi du 19ème match de Ligue 1 cette saison du club parisien contre le Stade de Reims (1-1). Le rappeur Da Uzi était présent et n'a pas manqué de souligner sa déception, lui qui souhaitait voir arriver un avant-centre.

Le vendredi 17 janvier dernier, soit six mois après avoir été tenu en échec par le Napoli qui refusait de le vendre, le PSG annonçait le transfert de Khvicha Kvaratskhelia pour 70M€, hors bonus. Le vide laissé par Kylian Mbappé a donc été comblé puisqu'un nouvel élément offensif a déposé ses valises dans la capitale. Ce samedi, avant le match nul concédé par le Paris Saint-Germain au Parc des princes contre le Stade de Reims, Kvaratskhelia a été présenté à ses nouveaux supporters et a fait ses débuts devant eux.

«J'aime bien Kvara, il est élégant»

Passeur décisif sur le but d'Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia est déjà adopté par Da Uzi, rappeur français et amoureux du PSG. Le natif d'Angers qui a grandi en région parisienne avoue apprécier le style de jeu de l'international géorgien de 23 ans. « J'aime bien Kvara, il est élégant. C'est le genre de joueur pour lequel on vient au stade. Il t'envoie des extérieurs incroyables, quand il centre, il frotte la balle. On aime bien ». a confié le rappeur sur le plateau de DAZN avant le coup d'envoi.

«Je voulais un 9, c'est un 9 que j'attendais vraiment !»

Cependant, Da Uzi attendait une tout autre recrue de la part des dirigeants du Paris Saint-Germain : un avant-centre et non un ailier. « C'est pas le genre de joueur en tant que fan que j'attendais. Je voulais un 9, c'est un 9 que j'attendais vraiment ! Mohamed Salah ? Pour moi Salah est sur le côté. A qui je pensais ? Pourquoi pas prendre celui du Sporting (ndlr Lisbonne, Viktor Gyökeres), il marque à mort en ce moment. Il coûte cher ? On est le Paris Saint-Germain ».