PSG : «Il ne comprend rien», Luis Enrique balance sur Kvaratskhelia

Amadou Diawara

Khvicha Kvaratskhelia est devenu officiellement un tout nouveau joueur du PSG le 17 janvier. Titularisé face à Reims, l'attaquant de 23 ans a disputé son premier match avec l'écurie parisienne ce samedi soir au Parc des Princes. Mais comme l'a affirmé Luis Enrique, Khvicha Kvaratskhelia doit encore beaucoup travailler avant d'assimiler son plan de jeu.

Après deux saisons et demie au Napoli, Khvicha Kvaratskhelia a signé un bail de quatre ans et demi au PSG. Ce samedi soir, l'international géorgien a joué son tout premier match avec le club de la capitale. S'il a délivré une passe décisive à Ousmane Dembélé face à Reims (1-1 au Parc des Princes), Khvicha Kvaratskhelia a encore beaucoup de choses à apprendre au PSG. En effet, Luis Enrique a fait clairement savoir que son nouveau numéro 7 était encore loin de connaitre son plan de jeu sur le bout des doigts.

«Il manque clairement de rythme»

« Qu'avez-vous pensé de la première mi-temps de Kvaratskhelia. On l'a senti un peu plus à l'aise en deuxième mi-temps, notamment sur ses repères avec Dembelé. Est-ce un constat que vous partagez aussi ? Eh bien, il a joué la première mi-temps et c'est toujours compliqué pour un joueur de jouer son premier match dans une équipe. Il n'a connu que quatre séances d'entraînement avec ses coéquipiers. Nous le connaissons à peine et il ne nous connaît pas non plus. Je trouve qu'il a été bon. Dès qu’il touche le ballon, on sent qu’il est différent », a déclaré Luis Enrique en conférence de presse d'après-match.

«Il est évident qu’il ne comprend rien»

Dans la foulée, Luis Enrique en a rajouté une couche. « C'est son premier match, mais c'est le premier d'une longue série au sein du club, et je pense que le bilan est positif. Il a très bien commencé la deuxième mi-temps, comme sur cette action où il a réussi à combiner et à faire la passe à Ousmane. Il est sur une bonne lancée. Il manque clairement de rythme parce qu'il n'a pas joué officiellement depuis un moment. Il est évident qu’il ne comprend rien et que la situation est encore nouvelle, mais j'espère que c'est le premier match d'une longue série », a confié l'entraineur du PSG ce samedi soir.