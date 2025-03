L'OM signe le coup parfait, c'est le choc

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille a misé sur le bon cheval. C'est du moins le ressenti de Gelson Fernandes concernant Medhi Benatia récemment promu comme directeur du football de l'OM après en avoir été le conseiller sportif. L'ancien coéquipier du Marocain n'a pas mâché ses mots, Benatia est l'homme idéal pour ce rôle quand bien même il ne s'y attendait pas.

Le 30 novembre 2023, Pablo Longoria décidait d'offrir sa chance à Medhi Benatia, ex-joueur passé par le centre de formation de l'OM reconverti agent de joueurs après sa carrière. En sa qualité de conseiller sportif de l'Olympique de Marseille jusqu'à sa promotion au poste de directeur du football début janvier 2025, Benatia a mis tout le monde d'accord.

«Marseille est fondamentalement fait pour lui»

A commencer par le patron de l'OM. Chez Zack Nani, Pablo Longoria affirmait que Medhi Benatia est le meilleur directeur sportif au monde. Gelson Fernandes a joué à ses côtés à l'Udinese et affirme qu'il est la personne idoine pour le job. « Il est honnête et travailleur. Marseille est fondamentalement fait pour lui. Ce chaudron, cette ferveur… Il n’a peur de rien. Il était déjà leader sur le terrain et en-dehors quand il était joueur, et puis père de famille très jeune donc le sens des responsabilités ».

«Quand on est jeté dans la marmite, il faut savoir se débrouiller»

Directeur adjoint des associations membres de la FIFA, Gelson Fernandes a cependant reconnu à RMC Mercato qu'il ne s'imaginait pas voir Medhi Benatia occuper de telles fonctions aussi rapidement. « Je ne le voyais pas si vite directeur sportif d’un tel grand club, mais quand on est jeté dans la marmite, il faut savoir se débrouiller ».