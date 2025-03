PSG : Grosse signature, c’est imminent !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Luis Enrique a prolongé son contrat avec le PSG, la signature de Luis Campos se fait toujours attendre. Alors que son bail s'achève en juin prochain, le dirigeant portugais est annoncé en Angleterre, notamment à Arsenal. Mais c'est finalement Andrea Berta qui devrait récupérer le poste de directeur sportif des Gunners. Une situation qui rapproche Luis Campos d'une prolongation.

Ces dernières semaines, le PSG a officialisé plusieurs grandes signatures à l'image des prolongations de Vitinha, Nuno Mendes et Achraf Hakimi, qui ont tous prolongé jusqu'en 2029. Mais ce n'est pas tout puisque Luis Enrique a également allongé son bail, jusqu'en 2027. Une signature qui devait s'accompagner de celle de Luis Campos, mais le conseiller sportif du PSG, dont le contrat s'achève en juin prochain, n'a toujours pas été prolongé.

Berta proche de signer à Arsenal

Et comme révélé par le10sport.com, cette situation ne passe inaperçue sur le marché, et notamment en Angleterre où Chelsea et Arsenal sont intéressés. Cependant, selon les informations de Gianluca Di Marzio, les Gunners vont finalement confier le poste de directeur sportif à Andrea Berta. L'annonce semble même imminente.

Fin du feuilleton Campos ?

Une signature qui pourrait bien mettre fin au feuilleton Campos. Et pour cause, Le Parisien révélait récemment qu'Andrea Berta était une des options étudiées par le PSG en cas de départ du Portugais. Sa signature à Arsenal le rend donc inaccessible pour les Parisiens, tout en fermant la porte des Gunners à Luis Campos dont la prolongation au PSG semble désormais l'option la plus probable.