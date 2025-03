OM - Pogba : L'erreur qui risque de coûter cher...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Sa suspension pour dopage n'est plus effective depuis ce mois de mars, permettant ainsi à Paul Pogba de retrouver les terrains. Encore faudrait-il que le joueur libéré par la Juventus en novembre dernier trouve chaussure à son pied. L'OM ? Le président Pablo Longoria a récemment émis cette hypothèse, qui n'est pas la bonne d'après Kevin Diaz. Explications.

A l'Olympique de Marseille, Paul Pogba aurait pu déposer ses valises pendant le mercato hivernal. Néanmoins, le comité directeur présidé par Pablo Longoria en a décidé autrement. Pour la Cadena SER, le patron de l'OM n'a pas fermé la porte à une éventuelle venue du champion du monde 2018. « Pour l'avenir, nous nous concentrons sur la fin de la saison, et peut-être que dans trois semaines nous aurons une vision plus claire du planning. Il est évident qu'un tel homme sur le marché doit être apprécié à sa juste valeur ».

«Le seul souci, c'est que ce n'est vraiment pas le secteur où l'Olympique de Marseille a besoin de renforts»

Un sentiment que ne partage pas Kevin Diaz. Le consultant de RMC est intervenu jeudi soir pendant l'émission de l'After Foot et a pointé une surpopulation de joueurs dans l'entrejeu. « Paul Pogba, excellent joueur, pas de problème. Le seul souci, c'est que ce n'est vraiment pas le secteur où l'Olympique de Marseille a besoin de renforts aujourd'hui. Quand tu as (Ismaël) Bennacer, Valentin Rongier, (Adrien) Rabiot, (Pierre-Emile) Hojbjerg ou même les jeunes joueurs qui sont intéressants ».

«Il faut des renforts et Aymeric Laporte peut en être un»

Le recrutement d'un énième milieu de terrain en la personne de Paul Pogba n'est pas un transfert obligatoire aux yeux de Kevin Diaz qui souligne un besoin pressant ailleurs : en défense centrale avec notamment le dossier Aymeric Laporte. « Ce n'est vraiment pas le secteur où l'OM est le plus en difficulté. Par contre, offensivement, c'est plus difficile et défensivement surtout, il faut des renforts et Aymeric Laporte peut en être un ». Pour rappel, Laporte est contractuellement lié à Al-Nassr jusqu'en juin 2026.