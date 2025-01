Premier coup dur au PSG, Kvaratskhelia avoue tout !

Amadou Diawara

Khvicha Kvaratskhelia a été transféré du Napoli au PSG pour une somme proche de 70M€, hors bonus, lors de ce mercato hivernal. Titularisé pour la première fois face à Reims, le nouveau numéro 7 de Luis Enrique était en difficulté. Comme l'a avoué Khvicha Kvaratskhelia après la rencontre, il n'était pas à 100% sur le plan physique.

Le PSG a trouvé un accord total à hauteur de 70M€, hors bonus, avec le Napoli, et ce, pour finaliser le transfert de Khvicha Kvaratskhelia. Arrivé à Paris il y a un peu plus d'une semaine, l'attaquant de 23 ans a joué son tout premier match sous les couleurs rouge et bleu ce samedi soir. En effet, Luis Enrique a titularisé son nouveau numéro 7 face à Reims au Parc des Princes (1-1).

«C'était un peu difficile pour moi»

Présent en zone mixte après PSG-Reims, Khvicha Kvaratskhelia s'est enflammé pour son transfert. « C'est votre premier match au Parc des Princes, quelles sont vos impressions ? C'était une sensation incroyable. Une très bonne ambiance. Je suis vraiment content d'être ici avec ces supporters, cette équipe, ces joueurs incroyables. Comment s'est passée cette première semaine avec le PSG ? Très bien. Les joueurs, le club se sont super bien occupés de moi. Genre : ''pense juste à t'entraîner, on s'occupe du reste''. Je suis content d'être ici, c'est important pour moi », a déclaré l'international géorgien, avant d'avouer qu'il n'était pas encore au point sur le plan physique.

«Je vais continuer à travailler pour être en pleine forme»

« Comment vous êtes-vous senti sur le terrain ? Bien. C'était un match difficile. Il y a des séquences où on aurait dû marquer, on a laissé passer plein d'occasions. Cela explique le score final. Comment vous situez-vous physiquement ? Bien. Il y a juste que je n'avais pas joué depuis un mois. Je pense que c'est pourquoi c'était un peu difficile pour moi, mais l'entraîneur et les membres du staff vont me faire travailler plus dur pour que je retrouve une forme optimale. Je vais continuer à travailler pour être en pleine forme », a conclu Khvicha Kvaratskhelia ce samedi soir.