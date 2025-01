PSG : «Insensé», le gros coup de gueule contre Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir, le PSG s’est imposé en Ligue des Champions face à Manchester City (4-2). Si cette victoire a été saluée par de nombreux observateurs, certains choix de Luis Enrique n’ont pas été au goût de tous. C’est notamment le cas de Denis Charvet, qui aurait aimé voir Ousmane Dembélé titulaire au coup d’envoi.

Le PSG a sorti l’un des plus beaux matchs de son histoire récente. Mercredi soir, les hommes de Luis Enrique ont remonté un déficit de deux buts face à Manchester City afin de s’offrir une victoire de gala au Parc des Princes (4-2). Dominateur en première période, Paris a totalement accéléré lors du second acte, bien aidé par la rentrée de joueurs comme Gonçalo Ramos, mais surtout d’Ousmane Dembélé.

« Dembélé change tout »

Touché par la grippe, le numéro 10 du PSG a totalement dynamité la rencontre, et a permis aux siens de garder espoir avec un but. Si cette victoire parisienne semble avoir mis tout le monde d’accord, ce n’est pas le cas de Denis Charvet, qui a tenu à calmer les ardeurs dans l’émission les Grandes gueules du Sport sur RMC. « Il ne faut pas s'enflammer. Le regard bienveillant sur le match tient plus au scénario qu'autre chose. Sinon en première période, tu as une occasion. Tu es mené 0-2, mais ce n'est pas contre le cours du match, tu ne fais pas grand-chose et Dembélé change tout », a ainsi lâché l’ancien joueur du XV de France.

« Ce n'est pas un coup de génie, c'est un coup de bol énorme »

« Moi je préfère parler du pari insensé de Luis Enrique qui ne fait pas jouer Dembélé d'entrée. Il était grippé ? Dembélé a dit qu'il était prêt en conférence de presse. Pour moi, c'est un miracle. Ce n'est pas un coup de génie, c'est un coup de bol énorme. On a vu des joueurs agressifs, avec un pressing haut qui a marché parce que, pour une fois, ils se sont vraiment enlevés », poursuit-il.