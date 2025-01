Mercato - PSG : Un proche de Kvaratskhelia a signé à l’ASSE !

La rédaction

Khvicha Kvaratskhelia est arrivé à Paris et retrouve un joueur qu’il connaît déjà bien dans le Championnat de France : Zuriko Davitashvili. Interrogé par L'Equipe, le joueur de l’ASSE est revenu sur sa relation privilégiée avec la nouvelle recrue du PSG. Ils auront l’occasion de se retrouver sur le terrain le week-end du 29/30 mars.

Arrivé cet été à Saint-Étienne pour 6 M€ en provenance de Bordeaux, Zuriko Davitashvili réalise un bon début de saison avec l’ASSE, avec 6 buts et 2 passes décisives. L’international géorgien va retrouver quelqu’un qu’il connaît très bien en Ligue 1, puisque Khvicha Kvaratskhelia s’est officiellement engagé avec le PSG cet hiver.

« C'est comme un frère »

Le joueur stéphanois s’est confié à L’Équipe sur sa relation avec le néo-Parisien et explique connaître Kvara depuis 13 ans. « Si je suis proche de lui ? Oui. J'avais 10 ans quand je l'ai connu. » révèle Davitashvili. « On a joué dans beaucoup de clubs ensemble. La première fois, c'était à l'académie du Dinamo Tbilissi, en Géorgie (2012-2017). Par la suite, on s'est séparés, avant de se retrouver au Rubin Kazan (en Russie, 2019-2020), puis au Dinamo Batoumi (en Géorgie, 2022) et en sélection, maintenant. Nous sommes très proches. Nos familles aussi. Khvicha est le parrain de mon fils. C'est comme un frère pour moi. »

PSG - ASSE dans le viseur

Les deux très bons amis se retrouveront bientôt sur les terrains, puisque le PSG se déplace à Geoffroy-Guichard pour y affronter l’ASSE le week-end du 29/30 mars. Khvicha Kvaratskhelia pourra également jouer contre un autre coéquipier de sélection : Georges Mikautadze. Lyon accueillera le Paris Saint-Germain fin février. Les rendez-vous sont pris.