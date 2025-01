Messi : «C'était une farce», le PSG l'a écrasé !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a connu l'apothéose au Parc des princes le soir de la Saint-Valentin 2017 en infligeant une véritable correction au FC Barcelone de Luis Enrique en 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions (4-0). Ni Lionel Messi ou Neymar n'ont pu empêcher le naufrage blaugrana. Une soirée totalement surprenante aux yeux de Thomas Meunier qui l'a même jugé de farce.

Lionel Messi a été un joueur du PSG entre 2021 et 2023. En effet, ce fut le coup de tonnerre du mois d'août de l'année en question. Ne se trouvant pas dans une situation économique viable afin de conserver le meilleur buteur de son histoire, le FC Barcelone n'a pas eu d'autre choix que de le laisser filer libre... au Paris Saint-Germain. Un club qui avait écrasé le Barça le 14 février 2017 en 1/8ème de finale aller de Ligue des champions (4-0), quelques semaines avant la malheureuse remontada pour les supporters du PSG.

«Tu mets 4-0 à Barcelone, Messi ne touche pas le ballon, inexistant»

Thomas Meunier disputait sa première phase à élimination directe avec le PSG en Ligue des champions et tout commençait par une démonstration contre le FC Barcelone de Lionel Messi, Neymar et Luis Suarez, vainqueurs de l'édition 2014/2015 de la C1. Pour Winamax FC, l'actuel défenseur LOSC a raconté cette soirée tant incroyable qu'improbable.

« La remontada ? (Soupir) Je ne peux pas blâmer Unai parce que pour moi, ce sont les joueurs qui sont sur le terrain à ce moment là qui doivent prendre leurs responsabilités. Ce 4-0 était une farce. Tu mets 4-0 à Barcelone, Messi ne touche pas le ballon, inexistant. Kimpembe, Adrien (ndlr Rabiot), tous les joueurs sont en transe. Tu as l'impression qu'on est tous shooté à je ne sais quoi et que tu peux mettre n'importe qui, tout le monde va prendre tarif ».

«Personne ne s'attend à ce que la chute de l'histoire soit cette débandade au Nou Camp»

Après le firmament, ce fut la descente aux enfers pour le PSG. Et que ce soit Thomas Meunier, Blaise Matuidi, Marco Verratti ou l'ensemble du groupe parisien, personne n'imaginait connaître une telle désillusion au Camp Nou lors de la seconde manche. « Si je ressentais cet état de grâce ce jour-là ? Je le ressentais, tu te dis même que c'était bizarre que ça se passe comme ça. On était intouchables, tu mets 4-0 au Barça et tu te dis : « oh la vache, qu'est-ce qu'on vient de faire ? » Le repas avec Matuidi et Verratti ? On était en totale confiance, cette séquence est complètement hors sol parce que personne ne s'attend à ce que la chute de l'histoire soit cette débandade au Nou Camp ».