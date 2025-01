PSG : Le clan Luis Enrique répond aux attaques !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Luis Enrique ne laisse personne indifférent. Certains de ses choix ont suscité des crispations au sein même de son vestiaire. Mais les résultats lui donnent raison. Ce mercredi soir, le technicien espagnol est ressorti renforcé de sa victoire face à Manchester City en Ligue des champions. Selon son entourage, son abnégation et sa confiance en lui lui ont permis de faire taire les critiques.

Un match peut changer la physionomie d’une saison. Une défaite face à Manchester City et une élimination dès la première phase de Ligue des champions auraient plongé le PSG dans une crise et auraient profondément fragilisé Luis Enrique. Mais voilà, le club parisien n'a pas abdiqué et a trouvé les ressources nécessaires pour revenir au score et vaincre la formation de Pep Guardiola (4-2). Fidèle à ses idées tactiques, Luis Enrique ressort de cet affrontement comme le grand artisan de cette victoire.

Le PSG déclenche une vague de transferts à 105M€ ! Quel club sera le prochain sur la liste ? 🔥

➡️ https://t.co/DdDnuG7HlM pic.twitter.com/7hwVXSKMdh — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 24, 2025

Le travail de l'ombre réalisé par Luis Enrique

Selon les informations du Parisien, Luis Enrique n’a jamais douté. Les jours précédant cette rencontre, le technicien espagnol a tenté de diffuser sa confiance aux joueurs, peu habitués à ce genre de pression. Un discours qui a fonctionné car même à 0-2, les membres du PSG ne se sont pas affolés. « Je ne suis pas surpris par sa réussite. C’est un habitué de ce genre de rendez-vous. Il sait comment préparer techniquement et mentalement ses joueurs » a confié une connaissance de Luis Enrique.

« Il a ses propres idées et il ne veut pas s’en éloigner »

Ce résultat vient aussi valider la méthode employé par Luis Enrique depuis le début de la saison. Malgré les critiques sur ses choix sportifs, le technicien n’a pas dévié de sa trajectoire. Et lorsque certains joueurs ont manifesté leur frustration, l’ancien coach du Barça s’est empressé de les rassurer. « Ce qui est le plus frappant chez lui, c’est sa passion pour le football et la manière dont il l’exprime ensuite sur le terrain. Il a ses propres idées, claires, et il ne veut pas s’en éloigner » a confié un proche de Luis Enrique. Le PSG non plus au vu de la confiance que lui accorde Nasser Al-Khelaïfi.