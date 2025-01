Wembanyama au PSG, la folle annonce du vestiaire !

La rédaction

Victor Wembanyama a joué le premier match des NBA Paris Games 2025 ce jeudi soir. Une victoire 140-110 pour son équipe des San Antonio Spurs face aux Indiana Pacers. Achraf Hakimi et Presnel Kimpembe étaient présents lors de ce match et ont réagi à la vidéo de Wemby faisant un tour du monde au Parc des Princes.

Victor Wembanyama (21 ans) est en France et en a profité pour faire un tour par le Parc des Princes, ce mercredi, à l'occasion du match de Ligue des champions opposant le PSG à Manchester City. Le grand basketteur français (2m21) avait alors montré au monde entier qu'il n'est pas fort qu'au basket, en partageant une vidéo de lui réalisant des jongles et un tour du monde au bord de la pelouse du Parc des Princes.

Un transfert inattendu au PSG ! Découvrez le joueur qui fait trembler le marché. ⚡️

➡️ https://t.co/gDd7Xk7TZy pic.twitter.com/Tzk43vdEiz — le10sport (@le10sport) January 24, 2025

« Il est bon »

Les joueurs du PSG ont réagi à cette performance lors d'une vidéo sur le compte X de la NBA. Achraf Hakimi a déclaré : « Il peut jouer avec nous parfois. C'est un bon joueur. » Mais ce n'est pas le seul à avoir remarqué le talent de Wemby. Presnel Kimpembe a lui aussi félicité l'Alien : « Il est bon. J'aime bien », a avoué le défenseur parisien. « Je veux dire... il arrive à faire quelques gestes techniques. C'est Wemby ! »

Les NBA Paris Games

Wembanyama est présent en France, à Paris, à l'occasion des NBA Paris Games 2025, lors desquels lui et son équipe des San Antonio Spurs affrontent à deux reprises les Indiana Pacers. Le premier match avait lieu ce jeudi soir, et les Spurs se sont imposés grâce à une énorme performance de Wemby (30 points, 11 rebonds et 6 passes). De nombreuses stars, dont Achraf Hakimi et Presnel Kimpembe, étaient présentes pour assister à cet événement.