Mercato : A la surprise générale, il signe au PSG !

La période du mercato est souvent imprévisible et certains dossiers peuvent changer de lecture en très peu de temps. Journaliste très réputé sur les réseaux sociaux, Fabrizio Romano l'a appris à ses dépens en 2021, lorsque Georginio Wijnaldum avait fait volte-face et rejoint le PSG au lieu du FC Barcelone.

Aujourd’hui à Al-Ettifaq en Arabie Saoudite, Georginio Wijnaldum n’a pas laissé une grande trace dans l’histoire du PSG. Pourtant, au sortir d’un Euro réussi, le club parisien lui avait offert un joli pactole pour prendre le dessus sur le FC Barcelone.

Le PSG avait pris le dessus sur Wijnaldum

Comme l’a confirmé Fabrizio Romano, tout était allé très vite dans ce dossier, qui avait marqué l’été 2021. Alors que le Barça touchait au but pour Wijnaldum, le PSG avait renversé la situation en très peu de temps. Ce retournement de situation avait étonné les observateurs, dont le journaliste italien.

« En cinq minutes, tout peut changer ! »

« Parfois, tu as beau vérifier du mieux possible, la spécificité d'un dossier peut compliquer les choses. J'ai, par exemple, écrit que Georginio Wijnaldum devait signer au Barça, avec accord verbal, etc. Finalement, il est allé au PSG. Il était libre et les Parisiens avaient offert trois fois plus, raflant la mise in extremis. En cinq minutes, tout peut changer ! Cela fait partie du jeu » a confié Romano dans les colonnes de L’Equipe.