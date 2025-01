PSG : Luis Enrique répond cash aux attaques

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Luis Enrique a fait fi des critiques en maintenant sa stratégie du « faux 9 » lors du choc contre Manchester City (4-2) mercredi soir. Une approche tactique saluée par Pep Guardiola, tandis que l’entraîneur du PSG reste imperturbable face aux commentaires comme il l’a expliqué en conférence de presse.

Adepte des « faux 9 », Luis Enrique a persisté dans son idée mercredi face à Manchester City (4-2). Gonçalo Ramos est resté sur le banc jusqu’à l’heure de jeu, tandis que Lee Kang-in, Bradley Barcola et Désiré Doué ont composé l’attaque du PSG. Un choix payant pour l’entraîneur espagnol, qui n’échappe pas aux critiques habituelles pour sa position sur le sujet.

Le PSG a frappé un grand coup en 2017 avec Mbappé et Neymar. Une stratégie risquée mais payante pour le club ! 💰

➡️ https://t.co/7Sxgu0pAvU pic.twitter.com/N0FswxYIyM — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 21, 2025

« Avec leur faux 9, ils ont réussi à avoir un joueur supplémentaire dans cette position »

Loin d’être mauvais perdant, Pep Guardiola a salué la tactique de Luis Enrique, expliquant en conférence de presse : « Ils ont eu plus de joueurs au milieu de terrain et c'est souvent là que vous gagnez des matches. On n'a pas réussi à gérer ça. Avec leur faux 9, ils ont réussi à avoir un joueur supplémentaire dans cette position. Ils ont gagné aujourd'hui, mais ils ont déjà joué des matches comme ça. J'en ai déjà vu. On ne pouvait pas être mieux aujourd'hui. J'aimerais dire le contraire, mais c'est comme ça ».

« Cela m’est égal »

Pep Guardiola a démocratisé cette tactique sans avant-centre du temps de son passage au FC Barcelone, alignant Lionel Messi à ce poste de faux-9. Interrogé en conférence de presse sur la sortie de son homologue et les critiques subies, Luis Enrique assure ne pas s’en soucier. « En vrai, cela m’est égal si ça plait ou non et à qui. Je fais mon travail du mieux possible, j'essaie d’utiliser mes joueurs en fonction de ce que je pense être le mieux pour l'équipe. À partir de là, vu le monde dans lequel on est, si tu ne veux pas être critiqué, ne sois pas entraîneur de haut niveau. C’est évident qu’il y a des critiques mais cela ne changera pas ma façon de faire. Cela m’est égal », a confié l’entraîneur, rapporté par CulturePSG.