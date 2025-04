Pierre Ménès : L'annonce inquiétante

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Tenu en échec sur la pelouse de Nantes mardi soir, le PSG vient d'enchaîner une nouvelle prestation mitigée. Une situation qui inquiète Pierre Ménès qui s'interroge sur le rythme actuel du club de la capitale alors que se profile la demi-finale de la Ligue des champions contre Arsenal.

Depuis la très belle victoire au Parc des Princes contre Aston Villa, le PSG enchaîne les prestations plus poussives, à l'image du match retour contre le club de Birmingham, perdu 3 à 2. Que ce soient les victoires contre Angers (1-0) et Le Havre (2-1) au Parc des Princes, ou le nul à Nantes (1-1), le PSG semble avoir une baisse de rythme qui inquiète Pierre Ménès avant la demi-finale de la Ligue des champions.

Pierre Ménès inquiet pour le PSG

« Arsenal, dont la deuxième place en Premier League n'est pas acquise, ne fait tourner rien du tout. Ils jouent pleine balle tous les matches. C'est le problème de cette fin de saison », regrette-t-il sur sa chaîne YouTube, avant d'exprimer son inquiétude au sujet de la double confrontation face Arsenal.

«Je vous avouerai que je pencherai plus pour l'inquiétude»

« J'imagine que si le PSG venait à échouer contre Arsenal, il y a bons nombres d'observateurs qui diront : "le PSG ne fait plus que des matches sans enjeux ce qui a cassé leur rythme." Moi je le dis avant. C'est une crainte (...) Donc il y a un mélange de confiance et d'inquiétude, mais je vous avouerai que je pencherai plus pour l'inquiétude après ce match à Nantes », ajoute Pierre Ménès.