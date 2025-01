«Le meilleur du monde» : Le PSG annonce une grande signature !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la victoire du PSG contre Manchester City, Nasser Al-Khelaïfi a été interrogé sur l'avenir de Luis Enrique qui aurait prolongé son contrat il y a déjà plusieurs mois, sans que ce soit officialisé par le club de la capitale. Mais le président du PSG confirme à demi-mots la prolongation de celui qu'il considère comme le «meilleur entraîneur du monde».

Officiellement en fin de contrat en juin prochain, Luis Enrique aurait toutefois déjà prolongé son bail au PSG en septembre dernier en marge du choc contre Arsenal. Cependant, rien n'a été officialisé jusque-là, ce sème évidemment le doute concernant le futur du technicien espagnol. Néanmoins, après la victoire contre Manchester City (4-2) en Ligue des champions, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas manqué d'encenser son entraîneur, sous-entendant qu'il n'était pas prêt de quitter le PSG.

«On communiquera»

« On communiquera mais je pense qu'on a le meilleur coach au monde. Il a aussi été critiqué par quelques médias. Mais même si on avait perdu ce match, il serait resté pour moi le meilleur au monde », lâche le président du PSG en zone mixte avant d'en rajouter une couche.

«On a le meilleur coach au monde»

« Il l'a montré aujourd'hui. On a joué aujourd'hui avec caractère, courage, identité d'équipe et de façon offensive contre Manchester City. On a fait quelque chose de très bien aujourd'hui », ajoute Nasser Al-Khelaïfi.