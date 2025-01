PSG - Dembélé : Les raisons de la grande surprise de Luis Enrique

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le PSG recevait Manchester City ce mercredi en Ligue des champions, Luis Enrique a décidé de se passer d’Ousmane Dembélé, remplaçant au coup d’envoi. Un choix surprenant alors que l’international français, victime d’un syndrome grippal ces derniers jours, était apte à jouer. Le technicien espagnol a refusé d’expliquer les raisons de ce choix avant la rencontre.

À la veille de la réception de Manchester City ce mercredi soir, c’est Ousmane Dembélé qui s’est présenté en conférence de presse. Malade et victime d’un syndrome grippal, l’ailier âgé de 27 ans avait été contraint au repos forcé la semaine dernière. En raison de sa présence face aux journalistes, on pouvait logiquement penser qu'il serait titulaire contre les Citizens, mais Luis Enrique nous a réservé une nouvelle surprise.

Un nouveau génie au PSG ! 🌟 Kvaratskhelia, meilleur joueur de Serie A, arrive pour transformer le jeu parisien.

➡️ https://t.co/onQRn7TkfC pic.twitter.com/btIbCDT6Za — le10sport (@le10sport) January 22, 2025

Dembélé était prêt à jouer

En effet, Ousmane Dembélé était remplaçant au coup d’envoi du choc face à Manchester City et ce sont Bradley Barcola, Kang-In Lee et Désiré Doué qui ont été alignés sur le front de l’attaque parisienne. Alors quelles sont les raisons de ce choix ? D'après les informations du Parisien, l’international français se sentait bien et prêt à démarrer cette rencontre, même s’il était sûrement encore un peu diminué.

« J’analyserais tout quand le match sera terminé »

Cela ressemble donc à une décision tactique et la question a justement été posée à Luis Enrique à quelques minutes du coup d’envoi, mais l’entraîneur du PSG n’a pas souhaité justifier son choix de se passer d'Ousmane Dembélé. « Je n’ai rien à dire (sur Dembélé). J’analyserai tout quand le match sera terminé. Je ne donnerai aucune piste à l’adversaire avant le match. C’est un match attractif. Il y a tout pour faire un grand match. Ça aurait pu être une finale ou un match à élimination directe. Ni l’un, ni l’autre ne sommes à la place que l’on mérite mais c’est comme ça », a déclaré Luis Enrique au micro de Canal+.