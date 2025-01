Dembélé : Sa belle relation au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est l'un des points forts du PSG. La relation entre Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi sur le côté droit tourne à plein régime et pourrait bien être l'atout majeur des Parisiens contre Manchester City mercredi soir. L'international français a d'ailleurs évoqué son excellente relation sur et en dehors du terrain avec le latéral droit marocain.

Mercredi soir, le PSG reçoit Manchester City pour le choc de l'avant-dernière journée de Ligue des champions. Une rencontre cruciale pour les deux équipes qui ont connu un début de compétition plus que délicat. Pour l'occasion, les Parisiens vont retrouver plusieurs cadres qui étaient absents lors des deux derniers matches, à commencer par Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi dont l'entente côté droit est l'un des points forts du PSG.

Dembélé s'enflamme pour sa relation avec Hakimi

D'ailleurs, Ousmane Dembélé était en conférence de presse à la veille du choc contre Manchester City. L'occasion pour le numéro 10 du PSG d'évoquer son excellente relation avec Achraf Hakimi : « Très bonne depuis le premier jour. On s'est de suite très bien entendus, on parle de tout et de rien. Que ce soit en dehors des terrains et sur le terrain. Il y a beaucoup de communication entre lui et moi. On se comprend très vite. Je sais ce qu'il aime. Quand il veut dans la profondeur, dans les pieds... Ca se fait naturellement ».

«Ca se fait naturellement»

Egalement interrogé sur son état de forme, Ousmane Dembélé s'est montré rassurant, mais a également évoqué la santé d'Achraf Hakimi : « Je me sens bien et je vais essayer de marquer demain, vise Ousmane Dembélé. Je ne sens pas une pression particulière. Je crois que Hakimi avait un petit problème à l'ischio-jambier mais pas très grave. On va essayer d'appliquer tout ce que nous demande le coach, on va essayer d'appliquer tout ce qu'il nous demande ».