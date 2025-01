Officiel : Le PSG annonce deux renforts XXL

Amadou Diawara

Victime d'une gêne aux adducteurs, Marquinhos a manqué les trois derniers matchs du PSG. De son côté, Ousmane Dembélé était absent lors des deux derniers rendez-vous du club parisien, et ce, à cause d'un syndrome viral. Heureusement pour Luis Enrique, ses deux hommes forts sont remis pour le choc face à Manchester City, prévu ce mercredi soir.

Lors du Trophée des Champions contre l'AS Monaco (victoire 1-0), Marquinhos s'est blessé. Touché aux adducteurs, le capitaine du PSG était forfait pour les trois derniers matchs de son équipe (ASSE, Espaly et Lens). Pour ne pas arranger les affaires de Luis Enrique, Ousmane Dembélé a manqué les 16èmes de finale de la Coupe de France et la 18ème journée de Ligue 1 à cause d'un syndrome viral.

Marquinhos et Dembélé ont manqué plusieurs matchs

« Ousmane Dembélé reste au repos après un syndrome viral. Marquinhos poursuit son travail individuel après une gêne aux adducteurs. Ibrahim Mbaye soigne une entorse de la cheville gauche », a communiqué le PSG à la veille du déplacement à Lens (1-2 le 18 janvier).

PSG - Manchester City : Marquinhos et Dembélé sont remis

Ce mercredi soir, le PSG a la lourde tâche d'accueillir Manchester City au Parc des Princes. Et pour ce rendez-vous au sommet en Ligue des Champions, Luis Enrique va enfin pouvoir compter sur Marquinhos et Ousmane Dembélé. Les deux hommes forts du PSG n'étant pas mentionnés dans le point médical de ce mardi matin. « Ibrahim Mbaye soigne une entorse de la cheville gauche », peut-on lire sur le site officiel du club rouge et bleu. Le coach du PSG peut donc pousser un ouf de soulagement.