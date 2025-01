Mercato : Retour surprise au PSG, il hallucine

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Randal Kolo Muani devrait déjà évoluer sous les couleurs de la Juventus. C'était sans compter sur l'inattention du PSG, qui a déjà atteint son quota de joueurs prêtés à l'étranger. En coulisses, le club parisien a fait savoir qu'il cherchait à rappeler un élément pour permettre à cette opération de voir le jour. Sur Canal +, Bertrand Latour a pointé du doigt le comportement du PSG.

Décidément, rien n’est épargné à Randal Kolo Muani. Mis de côté depuis le début de la saison par Luis Enrique, l’attaquant du PSG avait accepté de s’envoler pour la Juventus sous la forme d’un prêt de six mois sans option d’achat. Vendredi dernier, le joueur avait passé avec succès sa visite médicale et attendait que les derniers détails soient réglés. Mais rien ne s’est passé comme prévu. Le PSG avait déjà prêté six joueurs à l’étranger, atteignant le quota autorisé.

La Juventus s'agace en privé

Pour valider l’opération Kolo Muani, le PSG doit soit rappeler soit vendre l’un de ses joueurs prêtés. Cette situation aurait provoqué une colère froide chez Cristiano Giuntoli, directeur sportif de la Juventus. Malgré tout, le responsable italien voit ce deal aller au bout. « L’accord avec Randal Kolo Muani aura lieu, il s’agit simplement de problèmes techniques à résoudre. Randal jouera pour la Juventus à partir de la semaine prochaine » a-t-il lâché. Kolo Muani n’a pas attendu que l’opération soit officialisée et a commencé à s’entraîner sous la direction de Thiago Motta.

« C’est mieux de lire les règlements »

Sur Canal +, Betrand Latour a évoqué un certain amateurisme chez le PSG. « Heureusement que ce n’est pas leur métier, sinon ce serait grave (ironie). J’espère surtout qu’une solution va être trouvée car ce serait un bon point de chute pour Kolo Muani je trouve d’atterrir dans ce club-là. Ce qui est plus gênant, c’est pour le joueur que le PSG va rappeler qui n’a rien demandé et qui va peut-être devoir être une variable d’ajustement. C’est mieux de lire les règlements et même si le PSG dit le contraire, on peut s’interroger sur le processus » a-t-il lâché.