Kolo Muani : Le nouveau rebondissement complètement inattendu !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'heure actuelle, Randal Kolo Muani est toujours un joueur du PSG. Alors que l'international français devait s'engager en prêt à la Juventus, un couac complique les choses. Rien n'est donc encore officiel pour RKM, mais voilà que cela n'empêche pas l'international français de s'entraîner avec la Vieille Dame.

En ce mois de janvier, le PSG voulait se séparer de Randal Kolo Muani. Un an et demi après avoir déboursé 90M€ pour le faire venir en provenance de l'Eintracht Francfort, le club de la capitale ne veut plus de lui, n'entrant pas dans les petits papiers de Luis Enrique. La Juventus a sauté sur l'occasion et on attendait alors le prêt du vice-champion du monde 2022 à Turin. Le fait est que rien n'est encore officiel et pour cause... Ayant déjà prêté trop de joueurs à l'étranger, le PSG ne peut pas envoyer Kolo Muani à la Juventus sans avoir régler le problème.

Kolo Muani déjà à l'entraînement avec la Juventus

Une solution est donc recherchée par le PSG afin d'officialiser le prêt de Randal Kolo Muani à la Juventus. De son côté, le Français est resté à Turin et le voilà même qu'il s'entraîne avec le groupe de Thiago Motta comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux. Aussi fou que cela puisse paraitre, alors que son prêt n'est pas encore officiel, Kolo Muani joue d'ores et déjà avec la Juventus.

⚪️⚫️ Randal Kolo Muani, in training with Juventus… as there will be no issues with PSG, the loan deal will be formally official this week.



It was never in danger.@ilbianconerocom 🎥 pic.twitter.com/eDX0IOUqz0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2025

La solution Ndour ?

Comment régler le problème pour acter le départ de Randal Kolo Muani ? Telle est la question à laquelle le PSG tente actuellement de répondre et de trouver une solution. Celle-ci pourrait se nommer Cher Ndour. Actuellement prêté à Besiktas, le milieu de terrain italien pourrait prochainement être transféré et ainsi permettre à Kolo Muani d'être enfin annoncé par la Juventus, ce qui pourrait notamment lui permettre d'être de la partie pour le choc du week-end face à Naples.