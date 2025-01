Mercato : Après le PSG, une star sur les traces de Messi ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024, Keylor Navas a quitté le PSG de Nasser Al-Khelaïfi librement et gratuitement. Toujours sans club, l'international costaricien serait sur le point de s'engager en faveur du Newell's Old Boys. En effet, Keylor Navas aurait trouvé un accord avec la toute première équipe de Lionel Messi.

Lors de l'été 2019, le PSG a recruté Keylor Navas, et ce, en offrant environ 15M€ au Real Madrid. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, l'international costaricien a claqué la porte du Parc des Princes à l'issue de sa cinquième saison passée à Paris.

Navas a un accord avec le Newell's Old Boys

Sans club depuis son départ du PSG, Keylor Navas connaitrait enfin sa prochaine destination. Selon les informations de Diario Olé, le portier de 38 ans devrait se relancer en Argentine, du côté du Newell's Old Boys.

Messi a fait ses débuts au Newell's Old Boys

D'après les indiscrétions de Diario Olé, Keylor Navas aurait trouvé un accord avec la direction de Newell's Old Boys, et ce, pour migrer librement et gratuitement vers l'Argentine. Ainsi, l'ancien numéro 1 du PSG n'aurait plus qu'à signer son nouveau bail pour rejoindre officiellement le premier club de Lionel Messi. A en croire le média argentin, Keylor Navas devrait arriver à Rosario mercredi ou jeudi. Affaire à suivre...