Le PSG jubile d'un énorme retour !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des dernières semaines, le PSG a pu compter sur le retour de Lucas Hernandez. Victime d’une grosse blessure au genou gauche en mai 2024, le défenseur français a fait son retour au sein de la formation de Luis Enrique. Un renfort de taille pour Paris, qui apprécie l’expérience de l’international tricolore.

Le PSG s’apprête à disputer le match le plus important de sa saison. Ce mercredi soir, le club de la capitale reçoit Manchester City au Parc des Princes pour l’avant-dernière journée de la phase préliminaire de la Ligue des Champions. 25ème, le club parisien n’a plus le droit à l’erreur, et pourrait se retrouver éliminé dès mercredi soir en cas de défaite, mais aussi en fonction des résultats sur les autres pelouses.

Kylian Mbappé renoue avec la joie au Real ! Le PSG a perdu son joyau, qui brille à nouveau sur la scène européenne ⚽️

➡️ https://t.co/bhXXeuLbbp pic.twitter.com/1LiWvyna0g — le10sport (@le10sport) January 20, 2025

Lucas Hernandez a fait son retour

En attendant ce choc, le PSG peut compter sur plusieurs bonnes nouvelles. Hormis les absences récentes de Marquinhos (gêne musculaire) d’Achraf Hakimi (repos) et d’Ousmane Dembélé (malade), Luis Enrique peut compter sur l’intégralité de son groupe désormais. Si Presnel Kimpembe est encore jugé trop juste pour grappiller du temps de jeu, ce n’est pas le cas de Lucas Hernandez, qui a rapidement fait son retour à Paris.

Le PSG l’apprécie pour son expérience

Gravement blessé au genou gauche en mai 2024, le défenseur de 28 ans avait retrouvé du temps de jeu face au RB Salzbourg début décembre. Titulaire lors des trois dernières rencontres du PSG, Lucas Hernandez fait du bien au groupe. Comme l’annonce l’Equipe ce lundi, le club parisien avait hâte de son retour, lui qui apporte beaucoup d’expérience dans le groupe.