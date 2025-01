Mercato : Le PSG va boucler un coup à la Haaland ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avant de défier le PSG en Ligue des champions, Manchester City a lâché une grande nouvelle, l'officialisation d'Erling Haaland. Présent au sein de la formation anglaise depuis 2022, le buteur norvégien a prolongé son contrat jusqu'en 2034. Ce type de bail longue durée pourrait se démocratiser en Europe sous l'impulsion de fonds d'investissement américain.

Erling Haaland n’est pas près de quitter Manchester City. Ce vendredi, le club anglais a officialisé la prolongation de l’attaquant norvégien jusqu’en 2034. Au-delà du timing, la durée du contrat a surpris. Peu de joueurs avaient signé ce genre de bail longue durée en Europe.

Haaland va impulser une tendance ?

Journaliste pour L’Equipe, Loïc Tanzi a tenté d’expliquer ce phénomène. Selon lui, les fonds d’investissement américain importe ce type de contrat, très répandu aux Etats-Unis, sur le vieux continent.

Le PSG va prendre exemple ?

« Un nouvel investisseur est arrivé au PSG, Arctos Partners, un fonds américain, qui est aussi dans le base-ball. Ils apportent aussi leur expertise dans les contrats. Ils peuvent très bien dire au PSG : « On ne comprend pas pourquoi il y a des contrats de deux ans alors que ça n’existe pas dans les clubs américains ». Plus les fonds d’investissement américain arriveront dans le football, plus on verra de contrats longs parce que c’est la méthode américaine » a-t-il confié. Il n’est donc pas impossible de voir ce type de contrat se développer au PSG dans les prochaines années.