Clash Neymar-Mbappé au PSG : Le coupable est désigné

Ce jeudi, Neymar est revenu avec honnêteté sur son passage au PSG, et sur son lien avec Kylian Mbappé, qui a évolué au fil de son aventure. Un temps proche, les deux hommes se sont éloignés après la venue de Lionel Messi. Mais pour Jérôme Rothen, le coupable est ailleurs.

Discret sur sa relation avec Kylian Mbappé depuis son départ du PSG, Neymar a accepté d’en dire plus lors d’un entretien accordé à Romario, champion du monde en 1994. « On a eu nos petites embrouilles. Au début, je l'appelais "Golden Boy", je lui parlais, lui disais qu'il allait devenir l'un des meilleurs joueurs du monde et que je serai toujours là pour l'aider, discuter avec lui. Quand Leo (Messi) est arrivé (en 2021), il est devenu un peu jaloux. Il ne voulait pas me partager avec qui que ce soit (rire). C'est comme ça que les embrouilles ont commencé, que son comportement a changé. » a confié le joueur d’Al-Hilal.

Mbappé se serait senti trompé

Au micro de RMC, Emmanuel Petit comprend le sentiment de trahison ressenti par Mbappé. « Kylian Mbappé s’est émancipé au moment de son arrivée au PSG. Alors que Neymar est arrivé avec un prix de transfert important et était sur la même ligne que Mbappé. Il avait un statut important. Mais avant ça, il jouait avec Messi. Et l’arrivée de Messi à déstabiliser un équilibre. Mbappé l’a vécu comme une tromperie. Mbappé/Neymar était un couple qui ne voulait pas devenir un trouple » a confié le champion du monde 1998.

Rothen tacle Christophe Galtier

Mais pour Jérôme Rothen, le problème est ailleurs. Selon lui, le principale coupable se nomme Christophe Galtier car il n’a pas réussi à gérer les égos au sein du vestiaire parisien. « Il faut un chef d’orchestre, un patron pour entraîner ces joueurs-là. Je suis désolé, mais Christophe Galtier n’avait rien de charismatique pour les entraîner » a confié l’ancien joueur du PSG.