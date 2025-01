Kvaratskhelia - PSG : La révélation inquiétante de son entourage

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Khvicha Kvaratskhelia ne terminera pas la saison au Napoli. L'international géorgien a embarqué dans un vol privé, direction Paris pour signer son contrat. Pour beaucoup d'observateurs, proches du club italien, son départ était inévitable. Depuis quelques mois, l'ailier de 23 ans ne parvenait pas à se relancer, malgré l'arrivée d'Antonio Conte sur le banc.

Joueur clef du titre du Napoli en 2023, Khvicha Kvaratskhelia ne ressemblait plus au joueur nommé meilleur joueur de Serie A cette année-là. L’international géorgien avait perdu de son influence dans le groupe dirigé par Antonio Conte. Lentement, l’ailier de 23 ans a décliné. Ses performances n’étaient plus aussi abouties et un départ était devenu la suite logique de ce feuilleton selon Paolo Specchia.

« Le transfert de Kvara était inévitable »

« Le transfert de Kvara était inévitable. Cela justifie la très mauvaise performance du garçon, qui a disparu cette année. Nous l'aimons tous pour le Scudetto, maintenant nous allons essayer de répéter sans lui » a confié cet ancien entraîneur de Benevento. La venue d’Antonio Conte n’a pas suffi à relancer la machine.

Son entourage a plombé sa fin de parcours ?

« Même avec Conte, il n'a pas réussi à se relancer, malgré le fait que tout le monde prenait conseil et profitait des conseils du nouvel entraîneur. Malheureusement, Kvara a été mal géré par un entourage qui, selon des amis proches de l'équipe, est très gourmand. Le footballeur s'est laissé distraire par cette situation sordide, entrant sur le terrain de manière totalement insouciante. Cela dit, je dirais que la haine sociale que certains tentent d'attiser a assez duré. Kvara ne doit être que remercié pour ces années et son choix de vie doit être compris » a-t-il confié à Radio Punto Nuovo. Désormais, c’est au tour du PSG de profiter de ses qualités. Le club parisien va officialiser sa venue pour quatre ans et demi. Kvaratskhelia a le temps pour se relancer.