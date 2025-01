Mercato - PSG : Rebondissement annoncé pour Kvaratskhelia !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Khvicha Kvaratskhelia s'apprête à devenir la nouvelle recrue phare du PSG, puisqu'un accord total a été trouvé pour son transfert à hauteur de 75M€. Mais l'officialisation du dossier est retardé par un imprévu de dernière minute, qui ne remet pas pour autant en cause l'arrivée imminente de Kvaratskhelia dans la capitale française.

Mais qu'attend le PSG pour officialiser le transfert de Khvicha Kvaratskhelia ? L'attaquant géorgien de 23 ans fait l'objet d'un accord avec Naples dans le cadre d'un transfert avoisinant les 75M€, et il s'apprête donc à venir renforcer le secteur offensif du club de la capitale. Mais Kvaratskhelia était déjà attendu mercredi en France, et le PSG n'a toujours rien annoncé...

Le PSG vise un bijou de 21 ans pour renforcer son attaque ! 120M€ en ligne de mire, mais l'affaire est-elle déjà en route ? ⚽️

➡️ https://t.co/PtNFhs2T4V pic.twitter.com/arZ2Wey0il — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 16, 2025

Un contretemps de dernière minute pour Kvaratskhelia

Via un poste sur son compte X, le journaliste de L'EQUIPE Loïc Tanzi livre les coulisses du feuilleton Kvaratskhelia au PSG et évoque un retard dans la finalisation du transfert : « Non, il n’est pas encore arrivé à Paris. Les deux clubs étaient encore en train de finaliser les documents ces dernières heures. Il devrait être autorisé à voyager aujourd’hui si tout va bien pour passer sa visite », indique-t-il.

Le transfert pas remis en cause

Mais Tanzi précise néanmoins que malgré ce léger retard, Khvicha Kvaratskhelia s'apprête bel et bien à signer au PSG dans les prochaines heures : « C’est plus long que prévu mais aucun problème », indique le journaliste de L'EQUIPE. Voilà qui est clair.