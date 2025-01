Mercato : Le PSG face à un ultimatum à 10M€ !

Thomas Bourseau

Et si la collaboration entre Nuno Mendes et le PSG prenait fin à l’issue de la saison après quatre années ? Le latéral de 22 ans et international portugais est devenu incontournable au Paris Saint-Germain et s’attendrait à être valorisé en fonction au niveau de son salaire. Avec son agent, il aurait mis un terme aux discussions avec le Paris Saint-Germain le mois dernier, étant insatisfait de l’offre parisienne pour sa prolongation de contrat. A présent, Mendes réclamerait un salaire de 10M€ par an pour accepter de continuer au PSG.

Fin décembre, un coup de tonnerre était annoncé par RMC Sport concernant la prolongation de contrat de Nuno Mendes. Alors qu’on semblait se diriger vers un accord, comme dans le cas des dossiers Vitinha et Achraf Hakimi, le clan Mendes aurait rétropédalé en refusant de signer l’offre proposée par le PSG. Sur les ondes de France Bleu, Loïc Tanzi apportait des précisions la semaine dernière sur ce revirement de situation que personne n’a vu venir. « Il y a une date de signature même qui avait été pro actée entre les deux parties. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé ».

Kvaratskhelia au PSG, c'est un grand coup… mais un rebondissement inattendu pourrait bien bouleverser l'équilibre de l'équipe ! ⚽️

➡️ https://t.co/9lvynQfcJx pic.twitter.com/cvqVXWzHuF — le10sport (@le10sport) January 16, 2025

«S'il demande quelque chose d'autre ? Pour l'instant, non, il ne veut juste plus signer»

Pendant l’émission 100 % PSG, le journaliste de L’Equipe évoquait l’irruption de Manchester United dans l’opération qui pourrait avoir fait tourner la tête de Nuno Mendes et de son entourage au point de tout arrêter avec le Paris Saint-Germain au niveau des négociations pour le renouvellement de son bail courant jusqu’en juin 2026.

« Est-ce que l'arrivée de Manchester United avec Ruben Amorim a tout changé parce que c'est le même agent et qu'Amorim a dit : « Surtout, ne le faites pas signer, je vais le faire venir à Manchester United, ce sera mon titulaire avec un salaire doublé par rapport au Paris Saint-Germain ». Il y a un truc qui s'est passé entre le début du mois d'octobre et l'arrivée d'Amorim derrière. Manchester est arrivé et il (ndlr Nuno Mendes) a dit au PSG : « Ces conditions ne me conviennent plus, je ne veux plus signer ». S'il demande quelque chose d'autre ? Pour l'instant, non, il ne veut juste plus signer ».

L’agent de Nuno Mendes demande un salaire à l’année de 10M€ au PSG !

Et maintenant ? Nuno Mendes va-t-il finalement troquer la tunique du PSG pour celle de Manchester United en y retrouvant Ruben Amorim, l’entraîneur qui l’a lancé au Sporting Lisbonne ? Pendant le dernier épisode du Transfers Podcast, Duncan Castles a dévoilé que les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient été informés par l’agent de Nuno Mendes en personne que pour le faire rester dans la capitale, il faudrait lui offrir une belle revalorisation salariale afin que ses revenus annuels nets atteignent la barre des 10M€. Le PSG est fixé.