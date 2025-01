Incroyable, un club tente un double transfert au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'objectif principal de l'hiver pour le PSG était de dégraisser son effectif, un club semble particulièrement intéressé à cette idée : Tottenham. Les Spurs, déjà intéressés par Randal Kolo Muani qui va finalement rejoindre la Juventus, espèrent également récupérer Milan Skriniar. A savoir les deux principaux indésirables de Luis Enrique.

Lorsque le mercato d'hiver a ouvert ses portes, la priorité du PSG a rapidement été identifiée, à savoir se séparer de joueurs indésirables. Et une fois cette mission acquise, chercher leurs remplaçants. Dans cette optique, Khvicha Kvaratskhelia devrait s'engager avec le PSG dans les prochaines, tandis que Randal Kolo Muani va être prêté à la Juventus, malgré l'intérêt de Tottenham.

Kvaratskhelia au PSG, c'est un grand coup… mais un rebondissement inattendu pourrait bien bouleverser l'équilibre de l'équipe ! ⚽️

➡️ https://t.co/9lvynQfcJx pic.twitter.com/cvqVXWzHuF — le10sport (@le10sport) January 16, 2025

Après Kolo Muani, Tottenham veut Skriniar !

En effet, le club londonien souhaitait obtenir le prêt de Randal Kolo Muani, en vain. Mais ce n'est pas tout. Selon L'EQUIPE, les Spurs sont également intéressés par Milan Skriniar et espèrent là aussi obtenir un prêt du défenseur slovaque. Le PSG compte y inclure une option d'achat facilement atteignable.

La concurrence se mobilise dans ce dossier

Cependant, comme pour Randal Kolo Muani, Tottenham doit se frotter à une importante concurrence pour Milan Skriniar convoité par un autre club anglais, à savoir Aston Villa, mais surtout en Turquie où Fenerbahçe et Galatasaray sont très chauds, et lui offrent la possibilité d'avoir un temps de jeu plus important. Les Spurs pourraient donc rater deux joueurs du PSG.