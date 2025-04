La dernière punchline de Christophe Urios !

Axel Cornic

L’ASM Clermont Auvergne est dans les six premières équipes de Top 14, à quelques journées de la fin de saison régulière. C’est grâce à une victoire à domicile face au LOU (39-31), qui pourrait bien être l’un des tournant de la saison clermontoise et qui a forcément beaucoup plu à Christophe Urios.

La pression monte avec l’approche de la dernière ligne droite en Top 14, avec chaque match qui ressemble désormais à une finale. Et si le Stade Français et le Racing 92 vont se livrer un choc très attendu en clôture de la 22e journée pour le maintien, la bagarre est encore plus violente pour une place dans les six premières équipes du classement.

« Éteindre le Michelin ? Le LOU attendra un an »

Et dans cette lutte, Clermont a remporté une grande victoire ce samedi, face à un rival direct qui est le LOU. De quoi inspirer une belle punchline à Christophe Urios, forcément heureux de la prestation des siens. « Éteindre le Michelin ? Le LOU attendra un an » a lancé le manager de l’ASM Clermont Auvergne, d’après RMC Sport, avant d’analyser la rencontre. « Sur l’ensemble du match, notre victoire est incontestable, même si on pouvait se poser la question, à 32-31, comment ça allait se terminer. À 32-17 et 4 essais à 2, je pensais qu’on arriverait à enclencher mais on fait deux erreurs importantes qui les remettent dans le match ».

« Cela montre qu’on est costaud, qu’on croit en nous »

« Ce soir (ce samedi), je suis satisfait de l’état d’esprit car je le redis, quand le LOU revient à un point, ce n’était pas facile, mais on a été capable de marquer à nouveau » a poursuivi Christophe Urios. « Cela montre qu’on est costaud, qu’on croit en nous. Et la relation avec le Michelin a été importante. Lyon était prêt aujourd’hui et avait ciblé ce match qui était un vrai rendez-vous de phases finales. On a fait un match de cœur et d’orgueil. Et ce qui est capital aussi, c’est de ne pas avoir laissé de point au LOU. En cas d’égalité, on sera donc devant au classement ».