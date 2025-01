Transfert à 70M€ : Le coup de maître du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia est désormais imminente au PSG. Le club de la capitale, qui s'est séparé de Randal Kolo Muani en parallèle, aurait trouvé un accord avec Naples sur la base d'un transfert sec moyennant une indemnité de 70M€. Une somme qui serait payable en trois fois. Un joli coup pour les Parisiens.

Le mercato du PSG connaît un coup d'accélérateur ces dernières heures. En effet, Randal Kolo Muani est arrivé à Turin afin de s'engager avec la Juventus où il sera prêté sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Une première opération très attendue à Paris, qui va déboucher sur une seconde.

Kvaratskhelia au PSG, c'est un grand coup… mais un rebondissement inattendu pourrait bien bouleverser l'équilibre de l'équipe ! ⚽️

Le transfert de Kvaratskhelia payable en 3 fois ?

En effet, Khvicha Kvaratskhelia va s'engager avec le PSG. Le club parisien et Naples sont tombés d'accord pour le transfert du Géorgien qui va signer quatre ans et demi à Paris. Et Matteo Moretto, journaliste de Relevo, a apporté quelques précisions sur la formule du paiement du transfert à l'occasion de son passage au micro de Radio Kiss Kiss : « On me dit qu'il s'agira finalement de 70M€ payables sur trois ans ».

Une arrivée désormais imminente ?

Une jolie opération pour le PSG alors que l'été dernier, Naples ne voulait pas entendre parler d'un transfert inférieur à 120M€ pour Khvicha Kvaratskhelia dont l'arrivée à Paris est désormais attendue dans les prochaines heures.